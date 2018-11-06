Erivan’da BDT’nin en güzel modeli seçildi

İzleyicilerin yoğun ilgisiyle karşıladığı yarışmaya katılan modeller jüri üyelerine hem güzellikleri hem de profesyonel yeteneklerini sergiledi. Renkli anlara sahne olan yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
4 Kasım’da Ermenistan’ın başkenti Erivan’da “2018 BDT’nin En Güzel Modeli” Yarışması'nın finali düzenlendi. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Avrupa’dan 30 katılımcının birincilik için mücadele ettiği yarışmayı Rus güzel Darya Baranova kazandı.
İzleyicilerin yoğun ilgisiyle karşıladığı yarışmaya katılan modeller jüri üyelerine hem güzellikleri hem de profesyonel yeteneklerini sergiledi. Renkli anlara sahne olan yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Dünyaca ünlü iç çamaşırı ve pijama markası Victoria's Secret’in düzenlediği ve yılın en çok merak edilen şovlarından biri olan defile, 8 Kasım'da New York'ta düzenlenecek.
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