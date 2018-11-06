Limon ağacı 'biber' verdi: Artık salatada hem limon hem de biber olarak kullanırsın

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde limon ağacındaki bibere benzeyen limonlar görenlerin ilgisini çekiyor.
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri ‘Mangal Park’ piknik alanının açılışı gerçekleşildi.
Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Bethkustan’da (Alagöz) Mor Eliyo Kilisesi Papazı Gabriel Aktaş düzenlenen ayin ile Süryanilerin ‘Horoyo’ dediği göreve getirildi.
Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen binlerce kişiden oluşan göçmen konvoyundaki ilk grup, Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı.
Örtü altında başta domates olmak üzere birçok sebzenin üretimiyle Türkiye'nin merkezi olan Antalya'daki seralarda, yılda 5 milyona yakın süs balığı üretiliyor.
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