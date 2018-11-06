Victoria's Secret meleklerinin sahne arkası hazırlıkları

Dünyaca ünlü iç çamaşırı ve pijama markası Victoria's Secret’in düzenlediği ve yılın en çok merak edilen şovlarından biri olan defile, 8 Kasım'da New York'ta düzenlenecek.

Victoria’s Secret defilelerinin en beğenilen modellerinden olan Adriana Lima, Lais Ribeiro, Candice Swanepoel, Martha Hunt, Stella Maxwell, Leomie Anderson, Cindy Bruna, Georgia Fowler, Ming Xi, Grace Elizabeth, Devon Windsor bu yıl defilede yer alacak.

Kostümleri, sahne dekoru, konserleri, performansları ve güzel modelleriyle dört dörtlük bir defile hazırlayan Victoria's Secret'ın meleklerinin podyuma çıkmadan önce yaptığı sahne arkası hazırlıkları, Sputnik’in derlediği seçkide.