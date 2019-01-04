Geçim sıkıntısından eşiyle meyve tezgahı açan 70’lik dede: Ölüm bile çok pahalı

Diyarbakır'da eşiyle birlikte sokakta meyve tezgahı açan 70 yaşındaki Mehmet Karaköse, "Ölmek bile daha iyi ama o da elime geçmiyor. Ölüm bile çok pahalı" diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı.
Tayland'da ‘son 30 yılın en sert fırtınası olabileceği’ yönünde alarm verilen tropikal fırtına Pabuk, ülkenin güney kesimindeki doğu sahilini vurdu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde oturan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) 'Türkiye'nin 2010 Yılı Yaşayan İnsan Hazineleri'nden biri seçilen kaval ustası Yaşar Güç (50), mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Güç, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artık çobanların kavala rağbet göstermediğini belirtti.
Akdeniz'de dünyanın en büyük LNG depolama gemisinden, Hatay'daki dünyanın en büyük FSRU gemisine önceki gün transfer edilmeye başlanan sıvılaştırılmış doğal gazın aktarımı sona erdi.
Yılbaşı akşamları dünyanın her yerinde farklı anlara sahne oluyor, ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) tamamen farklı manzaralarla karşılaşılıyor. Sözgelimi yeni yıla 16 kez giriliyor, şampanya anında baloncuklara dönüşüyor, yılbaşı ağacı uçmaması için bir yere bağlanıyor.
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