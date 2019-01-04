Geçim sıkıntısından eşiyle meyve tezgahı açan 70’lik dede: Ölüm bile çok pahalı

Diyarbakır'da eşiyle birlikte sokakta meyve tezgahı açan 70 yaşındaki Mehmet Karaköse, "Ölmek bile daha iyi ama o da elime geçmiyor. Ölüm bile çok pahalı" diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı.