Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali

Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan figürleri olduğunu iddia etti. Yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edilirken, 26 elementin 20’si dünyada var olan, 6’sı ise dünyada olmayan elementler olduğu raporlandı.