Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali

Her yıl Güney Kore'de milyonlarca kişiyi bir araya getiren Sancheoneo Festivali, bu yıl da yoğun bir katımla ziyaretçilerine merhaba dedi. Gölleri ve dereleriyle ünlü Hwacheon kentinde düzenlenen festival, katılımcılara buz tutmuş gölde balık avlamayı deneyimle fırsatı sunarken katılımcılar kendi yakaladıkları balıkları yiyebilme şansına da sahip.
Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan figürleri olduğunu iddia etti. Yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edilirken, 26 elementin 20’si dünyada var olan, 6’sı ise dünyada olmayan elementler olduğu raporlandı.
Los Angeles'ta düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde Green Book (Yeşil Rehber) 3 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu.
Diyarbakır'da eşiyle birlikte sokakta meyve tezgahı açan 70 yaşındaki Mehmet Karaköse, "Ölmek bile daha iyi ama o da elime geçmiyor. Ölüm bile çok pahalı" diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlattı.
Tayland'da ‘son 30 yılın en sert fırtınası olabileceği’ yönünde alarm verilen tropikal fırtına Pabuk, ülkenin güney kesimindeki doğu sahilini vurdu.
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