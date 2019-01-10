Göz alıcı kardan heykeller

Eski ve gelişmiş buz oyma tekniklerinin bir arada kullanıldığı festivallerden göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.
Japonya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanında kış mevsiminde kar ve buzdan etkileyici heykeller festivalleri ve yarışmaları düzenleniyor. Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği etkinlikler, hem yerli halk hem de çeşitli ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Eski ve gelişmiş buz oyma tekniklerinin bir arada kullanıldığı festivallerden göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bulunan Hilar Mağaraları, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Nefes kesen doğasıyla bilinen Rusya’nın Sibirya bölgesinden kış manzaraları, Sputnik’in galerisinde.
Her yıl Güney Kore'de milyonlarca kişiyi bir araya getiren Sancheoneo Festivali, bu yıl da yoğun bir katımla ziyaretçilerine merhaba dedi. Gölleri ve dereleriyle ünlü Hwacheon kentinde düzenlenen festival, katılımcılara buz tutmuş gölde balık avlamayı deneyimle fırsatı sunarken katılımcılar kendi yakaladıkları balıkları yiyebilme şansına da sahip.
Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan figürleri olduğunu iddia etti. Yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edilirken, 26 elementin 20’si dünyada var olan, 6’sı ise dünyada olmayan elementler olduğu raporlandı.
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