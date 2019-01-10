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    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    • Dünyadan göz alıcı kardan heykeller
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Kar Kainat Güzeli (Miss Snow Universe) Yarışmasının finaline kalan güzeller, kardan heykellerin önünde poz veriyor.

    Japonya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanında kış mevsiminde kar ve buzdan etkileyici heykeller festivalleri ve yarışmaları düzenleniyor. Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği etkinlikler, hem yerli halk hem de çeşitli ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

    Eski ve gelişmiş buz oyma tekniklerinin bir arada kullanıldığı festivallerden göz alıcı kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Buz, Kış, Kar, Japonya, İngiltere, Çin, Almanya, ABD, Rusya
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