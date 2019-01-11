Türkiye'deki 'Küçük Venedik' kara büründü

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bulunan Hilar Mağaraları, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
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Her yıl Güney Kore'de milyonlarca kişiyi bir araya getiren Sancheoneo Festivali, bu yıl da yoğun bir katımla ziyaretçilerine merhaba dedi. Gölleri ve dereleriyle ünlü Hwacheon kentinde düzenlenen festival, katılımcılara buz tutmuş gölde balık avlamayı deneyimle fırsatı sunarken katılımcılar kendi yakaladıkları balıkları yiyebilme şansına da sahip.
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