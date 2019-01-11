Rusya'nın doğal güzellikleriyle nefes kesen milli parkları

Japonya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanında kış mevsiminde kar ve buzdan etkileyici heykeller festivalleri ve yarışmaları düzenleniyor. Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği etkinlikler, hem yerli halk hem de çeşitli ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.