Rusya'nın doğal güzellikleriyle nefes kesen milli parkları

Günümüzde Rusya’nın dört bir yanında yer alan milli parklar ve doğa koruma alanları, ziyaretçileri nefes kesen doğal güzellikleriyle büyülüyor.
Rusya’daki en büyük milli parkların bazılarından kareler, Sputnik’in seçkisinde.
11 Ocak’ta Rusya’da Doğa Koruma Alanları ve Milli Parklar Günü kutlanıyor. 11 Ocak 1917 tarihinde Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti’nde ilk doğa koruma alanı özelliğini taşıyan Barguzin Milli Parkı kurulmuştu.
Günümüzde Rusya’nın dört bir yanında yer alan milli parklar ve doğa koruma alanları, ziyaretçileri nefes kesen doğal güzellikleriyle büyülüyor.
Rusya’daki en büyük milli parkların bazılarından kareler, Sputnik’in seçkisinde.
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bulunan Hilar Mağaraları, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Japonya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın dört bir yanında kış mevsiminde kar ve buzdan etkileyici heykeller festivalleri ve yarışmaları düzenleniyor. Kar ve buzdan oluşan heykeller, binalar, kaydıraklar, şatoların sergilendiği etkinlikler, hem yerli halk hem de çeşitli ülkelerden gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Nefes kesen doğasıyla bilinen Rusya’nın Sibirya bölgesinden kış manzaraları, Sputnik’in galerisinde.
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