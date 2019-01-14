Baykal Gölü'nden muhteşem kış manzaraları

Sputnik, donmuş Baykal Gölü’nün kış manzaralarını bir galeride topladı.
Rusya’daki Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su rezervuarı olarak bilinen tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca Baykal, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da farklı spor aktivitelere imkan sunuyor.
Sputnik, donmuş Baykal Gölü’nün kış manzaralarını bir galeride topladı.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı mescit, han ve köprüdeki restorasyonun aslına uygun yapılmadığı ortaya çıktı. Yapılardaki orijinal taşların yerine traverten taşların döşendiği, pencerelerde demir doğramalar yapıldığı, 497 yıllık tarihi köprünün ise kemerlerinden birinin yıkıldığı belirlendi.
Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte toplu taşıma araçlarında pantolon ve eteklere bir günlüğüne veda edildi.
E-sporun geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturan Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı e-spor merkezi olduğu belirtilen Nonstop Zula Espor Merkezi, düzenlenen törenle İstanbul'da açıldı.
11 Ocak’ta Rusya’da Doğa Koruma Alanları ve Milli Parklar Günü kutlanıyor. 11 Ocak 1917 tarihinde Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti’nde ilk doğa koruma alanı özelliğini taşıyan Barguzin Milli Parkı kurulmuştu.
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