Çin'de stresle başa çıkmak için yeni yöntem: Öfke odası

Giderek artan müşterilerine alışılmışın dışında bir terapi hizmeti sunan öfke odasından kareler, Sputnik’in galerisinde.
Çin'in başkenti Pekin'de öfkesini atmak isteyenler için 'öfke odası' adı verilen bir mekan açıldı. Öfke odası, müşterilerine günlük hayatın yarattığı stres ve baskıdan kurtulabilmeleri için özgürce vurup parçalama deneyimi sunuyor.
Giderek artan müşterilerine alışılmışın dışında bir terapi hizmeti sunan öfke odasından kareler, Sputnik’in galerisinde.
Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kar yağmasıyla birlikte yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin yine ilgi odağı oldu. Karla bütünleşen Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars güzergâhında droneyla havadan çekilen görüntülerle muhteşem görsel oluşturdu.
Rusya’daki Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su rezervuarı olarak bilinen tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca Baykal, yaz mevsiminin yanı sıra kışın da farklı spor aktivitelere imkan sunuyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı mescit, han ve köprüdeki restorasyonun aslına uygun yapılmadığı ortaya çıktı. Yapılardaki orijinal taşların yerine traverten taşların döşendiği, pencerelerde demir doğramalar yapıldığı, 497 yıllık tarihi köprünün ise kemerlerinden birinin yıkıldığı belirlendi.
Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte toplu taşıma araçlarında pantolon ve eteklere bir günlüğüne veda edildi.
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