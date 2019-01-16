National Geographic'in 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler' listesinde Türkiye'den 6 yer

Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye'den 6 kültür ve doğa mirası alanını aldı. 319 sayfalık kitapta Ayasofya "Belki de inşa edilmiş en mükemmel bina" Mardin ise "Artuklu mirası" diye sunuldu.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre coğrafya, kültür, keşifler, popüler bilim ve tarihle ilgili makalelerin yer aldığı derginin seyahat uzmanları ve fotoğrafçılarının hazırladığı kitapta, Ayasofya iki Mardin ise üç fotoğrafla tanıtıldı.