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13:19 16 Ocak 2019
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    National Geographic'in 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler' listesinde Türkiye'den 6 yer

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    • Göbeklitepe
    • Ayasofya
    • Mardin
    • Sümela Manastırı gelinliğini giydi
    • Mısır Çarşısı
    • Kapadokya
    © AA /
    Dünyanın en eski mekanları bölümünde Şanlıurfa Göbeklitepe, Dağ Manastırları bölümünde Trabzon Sümela Manastırı, Muhteşem Oteller kısmında Argos ve Kapadokya, Büyük Pazarlar kısmında ise Mısır Çarşısı anlatıldı.

    National Geographic, Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler kitabında Türkiye'den Ayasofya, Mardin, Göbeklitepe, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli'ni listeye aldı.

    Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye'den 6 kültür ve doğa mirası alanını aldı. 319 sayfalık kitapta Ayasofya "Belki de inşa edilmiş en mükemmel bina" Mardin ise "Artuklu mirası" diye sunuldu.

    Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre coğrafya, kültür, keşifler, popüler bilim ve tarihle ilgili makalelerin yer aldığı derginin seyahat uzmanları ve fotoğrafçılarının hazırladığı kitapta, Ayasofya iki Mardin ise üç fotoğrafla tanıtıldı.

     

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    Etiketler:
    coğrafya, kültür, Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler, Milliyet, National Geographic, Gökhan Karakaş, Kapadokya, Şanlıurfa, Mardin, Türkiye
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