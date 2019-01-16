Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kontrollü şekilde yıktırılan bina ile köprülerin etkileyici görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
ABD’nin New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin üzerinde yer alan eski bir köprü olan Tappan Zee, kontrollü şekilde yıkıldı. Köprünün dinamitle yıktırılması süreci, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kontrollü şekilde yıktırılan bina ile köprülerin etkileyici görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
National Geographic, Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler kitabında Türkiye'den Ayasofya, Mardin, Göbeklitepe, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli'ni listeye aldı.
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.
Çin'in başkenti Pekin'de öfkesini atmak isteyenler için 'öfke odası' adı verilen bir mekan açıldı. Öfke odası, müşterilerine günlük hayatın yarattığı stres ve baskıdan kurtulabilmeleri için özgürce vurup parçalama deneyimi sunuyor.
Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kar yağmasıyla birlikte yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin yine ilgi odağı oldu. Karla bütünleşen Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars güzergâhında droneyla havadan çekilen görüntülerle muhteşem görsel oluşturdu.
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