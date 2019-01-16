Dinamitle yıkılan bina ve köprülerin 'etkileyici' görüntüleri

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kar yağmasıyla birlikte yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin yine ilgi odağı oldu. Karla bütünleşen Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars güzergâhında droneyla havadan çekilen görüntülerle muhteşem görsel oluşturdu.