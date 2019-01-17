2019'un en güvenli ülkeleri belli oldu

Dünya ülkeleri ve kentleriyle ilgili en büyük veri tabanına sahip olan Numbeo portalı, 2019'un en güvenli ülkeleri listesini paylaştı. 118 ülkenin bulunduğu listenin zirvesinde Katar yer alıyor.

Numbeo'nun 2019 Ocak verilerine göre, en güvenli ülkeler listesinde yüzde 13.26 suç oranına sahip Katar'ı Japonya (güvenlik endeksi 86.27) ve Birleşik Arap Emirlikleri (güvenlik endeksi 83.68) takip ediyor.

Türkiye ise 59.62 puanlık güvenlik endeksiyle Sri Lanka, Filipinler ve Karadağ'ı geride bırakarak listenin 49. sırasında yer aldı. Buna karşın dünyanın en güvensiz ülkesi yüzde 83.23 suç oranıyla Venezüella olarak kaydedildi.

Listede ilk 10'a giren ülkeler, Sputnik'in galerisinde.