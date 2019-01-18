24 yıllık tezgâhsız işportacının en büyük hayali

Aldığı eski ayakkabıları tamir ettikten sonra satarak geçimini sağlayan Fahri Suna adlı yurttaş, günde kazandığı 20-30 TL ile 6 çocuk ve hasta eşine bakıyor. 24 yıldır kaldırımlarda tezgâhsız çalışan ve “Zengin olma hayalim hiç olmadı” diyen Suna “En büyük hayalim zabıtanın bana karışmaması ve eve ekmek götürmektir” diyor.