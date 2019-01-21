Dünya Kanlı Ay Tutulması'nı izledi

Kanlı Ay Tutulması'nın ilk yarısı Türkiye'de yalnızca batı bölgelerden izlenebilirken, ABD'den, Afrika ve Avrupa'dan tam olarak gözlemlenebildi.
Farklı ülkelerden görülen Kanlı Ay Tutulması, hafızalara kazınacak fotoğrafları da beraberinde getirdi.
Kanlı Ay Tutulması'nın ilk yarısı Türkiye'de yalnızca batı bölgelerden izlenebilirken, ABD'den, Afrika ve Avrupa'dan tam olarak gözlemlenebildi.
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