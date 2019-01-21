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10:42 21 Ocak 2019
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    Dünya Kanlı Ay Tutulması'nı izledi

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    • Kanlı ay tutulması
    • Kanlı ay tuutlması - Meksika
    © REUTERS / Stephane Mahe
    Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürdüğü, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika süreceği belirtiliyor.

    Farklı ülkelerden görülen Kanlı Ay Tutulması, hafızalara kazınacak fotoğrafları da beraberinde getirdi.

    Kanlı Ay Tutulması'nın ilk yarısı Türkiye'de yalnızca batı bölgelerden izlenebilirken, ABD'den, Afrika ve Avrupa'dan tam olarak gözlemlenebildi.

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    Etiketler:
    ay tutulması
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      15:11 18.01.2019

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      Sertaç Kayar

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    Dünya Kanlı Ay Tutulması'nı izledi
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