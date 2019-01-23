Dondurucu soğukta atlarıyla yüzüyorlar

Eksi 10 dereceye kadar düşen havada 40 derece sıcaklıkta suyu olan kaplıca, atlarını ve camışlarını hem yıkamak hem de yüzmek isteyen gençlerin uğrak yeri oluyor. Suyun birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.
Bitlis’in Güroymak İlçesi’ne bağlı Budaklı Köyü’nde bulunan kaplıca yaz kış şifa arayan ziyaretçilerini ağırlıyor.
Eksi 10 dereceye kadar düşen havada 40 derece sıcaklıkta suyu olan kaplıca, atlarını ve camışlarını hem yıkamak hem de yüzmek isteyen gençlerin uğrak yeri oluyor. Suyun birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün Moskova'da bir araya gelerek, iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril Adaları ve barış anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili sorunları değerlendirecek.
Van'ın Erciş ilçesinde oto yedek parça bayiliği yapan Sami Demir (58), Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı. Toplam 175 bin dolara mal olan, her biri 1 ton 200 kilo ağırlığındaki heykeller, gemiyle Antalya'ya, oradan da TIR'a yüklenerek ilçeye taşınıp, Demir'in evinin bahçesine yerleştirildi.
Venezüella'da kendisini Başçavuş Valdren Figueroa olarak tanıtan bir asker ve yaklaşık 40 yandaşı, Ulusal Muhafız Karakolu'ndan silah çalarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya görevinden ayrılma çağrısında bulundu.
Önde gelen Fransız iç giyim markalarının yeni kreasyonları, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.
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