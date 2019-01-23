Geçmişten günümüze Antarktika görüntüleri

1956-1958 yıllarında Uluslararası Jeofizik Yılı nedeniyle tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Antaktika’da birçok ülke tarafından bilimsel programlar başlatıldı, çok sayıda araştırma istasyonu kuruldu. Başta jeolojik araştırmalar olmak üzere sonraki yıllara da taşınan çok sayıda araştırmaya imza atılıp kıtanın keşfedilmeyen yerlerine seferler düzenlendi.

Son yıllarda Türkiye de, Antarktika’ya ilgi gösteren ülkeler arasına girdi. 29 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlayacak. 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen 1. Ulusal Antartika Bilim Seferi ile 2. Ulusal Antartika Bilim Seferleri'ne diğer ülkelerin üslerinde ve gözlemci statüsünde iştirak eden Türkiye, bu yıl ilk defa geçici 'Türk Bilim Üssü' kurma çalışmaları gerçekleştirecek. Antarktika’nın keşif sürecine dair geçmişten günümüze kareler, Sputnik’in seçkisinde.