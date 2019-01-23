Rusya’da yeni 9M729 füzesi ilk kez kamuoyuna tanıtıldı

Rusya, ABD tarafından INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729'u yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıttı. Brifingde konuşma yapan Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mihail Matveyevskiy, 9M729 füzesinin azami menzilinin 480 kilometre olduğunu ve anlaşmanın koşullarına uygun olduğunu ifade etti. Ruya Savunma Bakanlığı tarafından Moskova bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikten görüntüler, Sputnik’in galerisinde.