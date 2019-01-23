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    Rusya’da yeni 9M729 füzesi ilk kez kamuoyuna tanıtıldı

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    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    • 9M729 füzesi kamuoyuna tanıtıldı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    ABD'nin INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729 füzesi, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıtıldı.

    ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği iddiasıyla Rusya'dan 9M729 füzesini ihlal etmesini talep etmeyi sürdürürken Rus ordusundan Washington'un iddialarını çürütecek bir karşı hamle geldi.

    Rusya, ABD tarafından INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729'u yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıttı. Brifingde konuşma yapan Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mihail Matveyevskiy, 9M729 füzesinin azami menzilinin 480 kilometre olduğunu ve anlaşmanın koşullarına uygun olduğunu ifade etti. Ruya Savunma Bakanlığı tarafından Moskova bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikten görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    INF Anlaşması, savunma, füze, 9M729 tipi füze, Rusya
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