Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı

Sırp Cumhuriyeti’nde geliştirilen ve üretilen ‘Despot’ adlı zırhlı araç ocak ayının başında ilk kez kamuya tanıtıldı. Sputnik, projeyi uygulamaya geçiren Tehnicki remont Bratunac (TRB) şirketinin başkanı Slavenko Ristic ile yaptığı mülakatta Despot zırhlısının avantajları, teknik özellikleri ve ihracata yönelik potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Sputnik’e konuşan Ristic, Despot’un rekor düzeyinde kısa sürelerde sadece 25 kişilik küçük bir ekip tarafından projelendirilip üretildiğini, ekibin danışmanlığının ise Almanya’nın önde gelen bir zırhlı araç tasarımcısı tarafından yapıldığını belirtti. Yetkili, Alman tasarımcının adını açıklamadı.

© Fotoğraf : Sırbistan Savunma Bakanlığı Rus ve Sırp askerlerinin Sırbistan’da katıldığı BARS-2018 tatbikatı tam hız sürüyor 7

Şirketin yönetimi, 2017’nin ekim ayında bir araç geliştirme fikrini ortaya attı, çalışmalara ise Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın da desteğiyle ancak geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlandı.

Yetkiliye göre şirket şu anda aracın üretilen ilk tanıtım örnekleri ile ilgili hem olumlu geri bildirimleri, hem de eleştirel yorumları toplayıp analiz etmekte olduğunu ifade etti.

Ristic, “10’ar araç satın almaya hazır olan ilk 2 alıcı şimdiden belli” diye konuştu.