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12:54 24 Ocak 2019
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    Endonezya'daki sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti

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    • Endonezya'da sel ve heyelan
    • Endonezya'da sel ve heyelan
    • Endonezya'da sel ve heyelan
    • Endonezya'da sel ve heyelan
    • Endonezya'da sel ve heyelan
    © AFP 2018 / STR
    Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı (BPBD), eyaletin Gowa, Jeneponto ve Maros bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 26'ya yükseldiğini bildirdi.

    Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

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    Etiketler:
    aşırı yağışlar, heyelan, sel, BPBD, Endonezya haber ajansı Antara, Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı, Güney Sulawesi, Endonezya
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