Endonezya'daki sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.
Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi. Yapımı tamamlandığında camide 2500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
Sırp Cumhuriyeti’nde geliştirilen ve üretilen ‘Despot’ adlı zırhlı araç ocak ayının başında ilk kez kamuya tanıtıldı. Sputnik, projeyi uygulamaya geçiren Tehnicki remont Bratunac (TRB) şirketinin başkanı Slavenko Ristic ile yaptığı mülakatta Despot zırhlısının avantajları, teknik özellikleri ve ihracata yönelik potansiyeli hakkında bilgi aldı.
ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiği iddiasıyla Rusya'dan 9M729 füzesini ihlal etmesini talep etmeyi sürdürürken Rus ordusundan Washington'un iddialarını çürütecek bir karşı hamle geldi.
23 Ocak 1895 tarihinde Antarktika kıtasına ilk insanlar ayak bastı. Adare Burnu yakınında karaya çıkan Norveçli kaşif Leonard Kristensen ve bilim insanı Carsten Borchgrevink, ana kara parçasına ilk adım atan kişiler olarak Antarktika’nın keşif tarihine geçmiştir.
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