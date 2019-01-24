Endonezya'daki sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı (BPBD), eyaletin Gowa, Jeneponto ve Maros bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 26'ya yükseldiğini bildirdi.