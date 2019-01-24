Buzla suyun dansı: Buz tutmuş Niagara Şelalesi’nden manzaralar

Kış mevsiminde de ziyaretçi sayısı hayli fazla olan Niagara Şelalesi'ni ziyaret eden turistler, buz tutan şelalenin bol bol fotoğrafını çekti. Adeta suyla buzun dansının yaşandığı Niagara Şelalesi’nin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Kanada'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ABD-Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nin büyük bir kısmı dondu. Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.
Kış mevsiminde de ziyaretçi sayısı hayli fazla olan Niagara Şelalesi'ni ziyaret eden turistler, buz tutan şelalenin bol bol fotoğrafını çekti. Adeta suyla buzun dansının yaşandığı Niagara Şelalesi’nin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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