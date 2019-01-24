Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi

Sırp Cumhuriyeti’nde geliştirilen ve üretilen ‘Despot’ adlı zırhlı araç ocak ayının başında ilk kez kamuya tanıtıldı. Sputnik, projeyi uygulamaya geçiren Tehnicki remont Bratunac (TRB) şirketinin başkanı Slavenko Ristic ile yaptığı mülakatta Despot zırhlısının avantajları, teknik özellikleri ve ihracata yönelik potansiyeli hakkında bilgi aldı.