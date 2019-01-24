Kayıt
20:47 24 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    ‘Ortaçağ’ Gürcistanı’nın kalbinin attığı yer: Svaneti Bölgesi

    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    • Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    © Sputnik / Murad Orujov
    Gürcistan'ın kuzeybatısındaki Svaneti bölgesi, kendine has doğa dokusu, Ortaçağ kuleleri, kültürel gelenekleri, karla kaplı dağların muhteşem görüntüleri, dağların doruklarından aşağı sarkan milyon yıllık buzullar, gürleyen nehirleri ve şaleleri ile dünyanın dört bir yanından turislerin ilgisini çekiyor.

    Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi, antik köy yerleşimleri, Ortaçağ kuleleri, kültürel gelenekleri, karla kaplı dağların muhteşem görüntüleri ve şelaleri ile dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

    Enguri Nehri boyunca uzanan  ve doğal güzellikleriyle nefes kesen bu coğrafya, UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. 9. yüzyıldan kalma mimari yapıların yer aldığı tarihi Svaneti bölgesinin büyüleyici kış manzaraları, Sputnik’in seçkisinde.

    İlgili konular:

    Buzla suyun dansı: Buz tutmuş Niagara Şelalesi’nden manzaralar
    Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi
    Endonezya'daki sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti
    Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı
    Rusya’da yeni 9M729 füzesi ilk kez kamuoyuna tanıtıldı
    Etiketler:
    UNESCO, Gürcistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Buzla kaplı Niagara Şelalesi
      Son güncelleme: 18:12 24.01.2019
      18:12 24.01.2019

      Buzla suyun dansı: Buz tutmuş Niagara Şelalesi’nden manzaralar

      Kanada'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ABD-Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nin büyük bir kısmı dondu. Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.

      7
    • Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi.
      Son güncelleme: 12:48 24.01.2019
      12:48 24.01.2019

      Taksim Camii'nin alemi yerleştirildi

      Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi. Yapımı tamamlandığında camide 2500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

      5
    • Endonezya'da sel ve heyelan
      Son güncelleme: 12:35 24.01.2019
      12:35 24.01.2019

      Endonezya'daki sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti

      Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

      5
    • ‘Despot' zırhlısı
      Son güncelleme: 19:43 23.01.2019
      19:43 23.01.2019

      Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı

      Sırp Cumhuriyeti’nde geliştirilen ve üretilen ‘Despot’ adlı zırhlı araç ocak ayının başında ilk kez kamuya tanıtıldı. Sputnik, projeyi uygulamaya geçiren Tehnicki remont Bratunac (TRB) şirketinin başkanı Slavenko Ristic ile yaptığı mülakatta Despot zırhlısının avantajları, teknik özellikleri ve ihracata yönelik potansiyeli hakkında bilgi aldı.

      6

    Multimedya

    Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi
    ‘Ortaçağ’ Gürcistanı’nın kalbinin attığı yer: Svaneti Bölgesi
    Karikatür
    'Maduro, Venezüella'nın meşru lideri, ABD'nin yaptıkları çok tehlikeli'
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet