‘Ortaçağ’ Gürcistanı’nın kalbinin attığı yer: Svaneti Bölgesi

Enguri Nehri boyunca uzanan ve doğal güzellikleriyle nefes kesen bu coğrafya, UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. 9. yüzyıldan kalma mimari yapıların yer aldığı tarihi Svaneti bölgesinin büyüleyici kış manzaraları, Sputnik’in seçkisinde.
Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi, antik köy yerleşimleri, Ortaçağ kuleleri, kültürel gelenekleri, karla kaplı dağların muhteşem görüntüleri ve şelaleri ile dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.
Enguri Nehri boyunca uzanan ve doğal güzellikleriyle nefes kesen bu coğrafya, UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. 9. yüzyıldan kalma mimari yapıların yer aldığı tarihi Svaneti bölgesinin büyüleyici kış manzaraları, Sputnik’in seçkisinde.
Kanada'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ABD-Kanada sınırındaki Buffalo kentinde yer alan Niagara Şelalesi’nin büyük bir kısmı dondu. Şelaleye su taşıyan Niagara Nehri'nin yüzeyi buzlarla kaplanırken suyun düştüğü şelale yatağı da buzlardan görünmez hale geldi.
Taksim'de yapımı süren camide ana kubbenin üzerine alem yerleştirildi. Yapımı tamamlandığında camide 2500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.
Sırp Cumhuriyeti’nde geliştirilen ve üretilen ‘Despot’ adlı zırhlı araç ocak ayının başında ilk kez kamuya tanıtıldı. Sputnik, projeyi uygulamaya geçiren Tehnicki remont Bratunac (TRB) şirketinin başkanı Slavenko Ristic ile yaptığı mülakatta Despot zırhlısının avantajları, teknik özellikleri ve ihracata yönelik potansiyeli hakkında bilgi aldı.
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