‘Ortaçağ’ Gürcistanı’nın kalbinin attığı yer: Svaneti Bölgesi

Gürcistan'ın kuzeybatısındaki Svaneti bölgesi, kendine has doğa dokusu, Ortaçağ kuleleri, kültürel gelenekleri, karla kaplı dağların muhteşem görüntüleri, dağların doruklarından aşağı sarkan milyon yıllık buzullar, gürleyen nehirleri ve şaleleri ile dünyanın dört bir yanından turislerin ilgisini çekiyor.