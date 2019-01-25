Taksim Camii ve Topçu Kışlası alanı havadan görüntülendi

Gürcistan'ın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti bölgesi, antik köy yerleşimleri, Ortaçağ kuleleri, kültürel gelenekleri, karla kaplı dağların muhteşem görüntüleri ve şelaleri ile dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.