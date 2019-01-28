Tarihin ve efsanelerin beşiği: Ağrı Dağı

Kutsal kitaplara, efsanelere ve mitolojik hikayelere konu olan Ağrı Dağı, heybetli görüntüsü ile her mevsim ayrı bir güzelliği ile dikkat çekiyor.
Adana'da geçen yıl kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, 'Düz Dünya' adı için marka patent başvurusu yaptı. Derneğin kurucusu ve başkanı Özkan, ilerleyen dönemde teorilerini ispatlamak amacıyla bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.
Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü’ne uğramadan kentten ayrılmıyor.
Sputnik Türkiye, Bitlis, Van ve Ağrı gibi il ve ilçelerinde kartpostallık kar manzaralarını görüntüledi.
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