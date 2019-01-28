Tataristan’ın en güzeli seçildi

Yarışmanın sonunda Tataristan Güzeli olarak seçilen 19 yaşındaki Ralina Arabova, güzellik tacı ve kürk mantonun yanısıra Rusya Güzeli 2019 Yarışması’nda Tataristan’ı temsil etme hakkını da kazandı. Yarışmadan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da, 26 Ocak'ta düzenlenen Tataristan Güzeli 2019 (Miss Tataristan 2019) Güzellik Yarışması’nın finalinde, cumhuriyetin dört bir yanından en güzel 30 aday, taç için yarıştı.
Yarışmanın sonunda Tataristan Güzeli olarak seçilen 19 yaşındaki Ralina Arabova, güzellik tacı ve kürk mantonun yanısıra Rusya Güzeli 2019 Yarışması’nda Tataristan’ı temsil etme hakkını da kazandı. Yarışmadan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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