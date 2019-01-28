Tataristan’ın en güzeli seçildi

Rus fotoğrafçılar Alaksander Hohlov ve Veronika Yerşova, çok sayıda uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller kazanan The Dog Show projesine imza attı. Çeşitli cins köpek görüntülerinden oluşan proje, köpeklerin bakışlarıyla aslında anladığımızdan çok daha fazlasını ifade ettiğini gösteriyor.