Uluslararası Zamansız Güzellik Sıralaması’na giren ilk 5 güzel

Zamansız Güzellik sıralamasının ilk beş sırasına yerleşen güzeller, Sputnik’in seçkisinde.
Önde gelen Missosology güzellik portalı, 2018’de düzenlenen çeşitli güzellik yarışmalarının en güzel katılımcılarının belirlendiği Zamansız Güzellik Sıralaması’nı yayınladı. Bu yılki sıralamaya giren ilk beş güzel arasında Vietnam, Venezüella, Güney Afrika, Portekiz ve Filipinler’den yarışmacılar yer aldı.
Zamansız Güzellik sıralamasının ilk beş sırasına yerleşen güzeller, Sputnik’in seçkisinde.
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