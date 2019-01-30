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15:32 30 Ocak 2019
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    Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

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    • ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    • ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    • ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    • ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    • ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    © AA /
    Dünya genelindeki dijital oyun geliştiricilerini ve bu sektöre ilgi duyanları 48 saatliğine buluşturan Global Game Jam (GGJ) etkinliğinde birbirinden renkli oyunlara imza atıldı. GGJ'de ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasının açıklanmasıyla oyun geliştirme maratonu başladı.

    Bu yıl ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen GGJ'de, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadeleler oyunlara dönüştürüldü.

    ‘Çocuk Adam ve Kardeşi' oyununda, iki kardeş yatak altından çıkan ‘anne terliği', ‘yemek', ‘dişçi' gibi hoşlanmadıkları ve korktukları şeyleri yenmek için mücadele ediyor.

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    Merkezinde ‘anne terliği' olan bir diğer oyun ise ‘Terliği Yersin' oldu. Oyunun kahramanı yaramaz Kaan, annesinin ‘Terliği yersin!' tehdidine boyun eğmiyor. Evde en çok kanepenin arkasına saklanmayı seven Kaan, kendisi çok eğlenirken annesinin sabrının sınırlarını zorluyor. Kardeşi Işın da Kaan'ın yaramazlıklarına alet oluyor. Böylelikle ardı arkası kesilmeyen terlik fırlatma operasyonları arasında heyecanlı bir atmosfer ortaya çıkıyor.
    "İzdivaça Uçuş" oyununun kahramanı ise yuva kurmak için annesinin zoruyla izdivaç yoluna çıkıyor. Kahramanın bu yolda kendini yeterince geliştirip istediği gelini ikna etmesi gerekiyor.

    "Back to the Home" oyunu ise babaya karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Genç çocuk, arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir günün ardından geç saatte eve geliyor. Kimseyi uyandırmadan odasına girmek istiyor fakat evde uyumayan birisi onu bekliyor. Babasının terleten sorularına ikna edici yanıtlar vermeye çalışan çocuk, bu yeterli olmadığında ise kendisini babasıyla bir kovalamanın içinde buluyor.

    UYURGEZER YASEMİN

    "Dream House" oyununda, uykuya düşkünlüğüyle tanınan Uyurgezer Yasemin, rüyalarında kendini odasında buluyor. Günün tamamını uyuyarak geçirip rüyalarından çıkamayan Yasemin, odasındaki nesnelerle etkileşime geçerek oyunlar oynuyor.a

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    "Carapace" oyununun kahramanı kaplumbağa, balık ve yosun yiyerek gelişiyor fakat köpek balıkları ve piranalara dikkat etmesi gerekiyor. Kaplumbağanın bu tehlikelerden korunması için evine yani kabuğuna çekilmesi gerekiyor.

    KÜREKLE DÜNYA SAVUNMASI

    "Earth Defence VR"de ise meteor, ufo, uzay gemileri tarafından tehdit edilen dünyanın kurtarılması gerekiyor. Dünyanın savunulması için elde 2 kürek bulunuyor. Oyunda dünyaya saldıranlar kürek darbeleriyle etkisiz hale getiriliyor.

    EVİNİ SAVUNAN ŞÖVALYE

    Mobil artırılmış gerçeklik oyunu "House Defender"da ise telefonun yönlendirilmesiyle şövalyenin hareket ettirilmesi ve evi havalandırılıncaya kadar düşmanların uzak tutulması gerekiyor.
    "Homeception"da evde tek başına kalan karakter, oyuncak evinde yaptığı hareketlerin bulunduğu yeri de etkilediğini fark ediyor. Karnı çok acıkan minik karakter, bez bebeği Pimpy ile evin içinde karşılaştığı kilitli kapı, yangın gibi boyunu aşan zorlukları aşmaya çalışıyor.

    "Panic in the Town 2" oyununda Orta Çağ'da düşman kuşatmasındaki şehir için mücadele ediliyor. Şehrin kurtarılması için de oyun içi dengeleri sağlamak, şehirde yaşanan paniği minimize etmek gerekiyor.

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    Etiketler:
    Orta Çağ, terlik, anne, Kaan, Earth Defence VR, Dream House, dişçi, yemek, anne terliğ, Çocuk Adam ve Kardeşi, GGJ
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    Multimedya

    ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ temasıyla düzenlenen Global Game Jam (GGJ)
    Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu
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