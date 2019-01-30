Oyun geliştirme maratonuna anneler damga vurdu

‘Çocuk Adam ve Kardeşi' oyununda, iki kardeş yatak altından çıkan ‘anne terliği', ‘yemek', ‘dişçi' gibi hoşlanmadıkları ve korktukları şeyleri yenmek için mücadele ediyor.
"İzdivaça Uçuş" oyununun kahramanı ise yuva kurmak için annesinin zoruyla izdivaç yoluna çıkıyor. Kahramanın bu yolda kendini yeterince geliştirip istediği gelini ikna etmesi gerekiyor.
"Back to the Home" oyunu ise babaya karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Genç çocuk, arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir günün ardından geç saatte eve geliyor. Kimseyi uyandırmadan odasına girmek istiyor fakat evde uyumayan birisi onu bekliyor. Babasının terleten sorularına ikna edici yanıtlar vermeye çalışan çocuk, bu yeterli olmadığında ise kendisini babasıyla bir kovalamanın içinde buluyor.
UYURGEZER YASEMİN
"Dream House" oyununda, uykuya düşkünlüğüyle tanınan Uyurgezer Yasemin, rüyalarında kendini odasında buluyor. Günün tamamını uyuyarak geçirip rüyalarından çıkamayan Yasemin, odasındaki nesnelerle etkileşime geçerek oyunlar oynuyor.a
KAPLUMBAĞA İÇİN EN GÜVENLİ YER
KÜREKLE DÜNYA SAVUNMASI
"Earth Defence VR"de ise meteor, ufo, uzay gemileri tarafından tehdit edilen dünyanın kurtarılması gerekiyor. Dünyanın savunulması için elde 2 kürek bulunuyor. Oyunda dünyaya saldıranlar kürek darbeleriyle etkisiz hale getiriliyor.
EVİNİ SAVUNAN ŞÖVALYE
Mobil artırılmış gerçeklik oyunu "House Defender"da ise telefonun yönlendirilmesiyle şövalyenin hareket ettirilmesi ve evi havalandırılıncaya kadar düşmanların uzak tutulması gerekiyor.
"Homeception"da evde tek başına kalan karakter, oyuncak evinde yaptığı hareketlerin bulunduğu yeri de etkilediğini fark ediyor. Karnı çok acıkan minik karakter, bez bebeği Pimpy ile evin içinde karşılaştığı kilitli kapı, yangın gibi boyunu aşan zorlukları aşmaya çalışıyor.
"Panic in the Town 2" oyununda Orta Çağ'da düşman kuşatmasındaki şehir için mücadele ediliyor. Şehrin kurtarılması için de oyun içi dengeleri sağlamak, şehirde yaşanan paniği minimize etmek gerekiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)