Dünyanın en güvenli ülkeleri listesi açıklandı

Dünyanın en güvenli ülke olarak seçilen İzlanda listenin başında yer alırken Rusya, iddia edilen yüksek suç oranı, ülkede barışa yönelik tehditlerin yanı sıra ekonomik gerilemeyle bağlantılı olarak sıralamada 108. sırada gösterildi. Türkiye ise, 107. sırada yer aldı.

ABD, yüksek düzeydeki suç oranının yanı sıra doğal afet olasılığının yüksek olması nedeniyle listenin 65. sırada bulunuyor. Güvenliğin en az olduğu ülkeler olarak Guatemala, Yemen ve Filipinler listenin sonunda yer alıyor.

Dünyanın en güvenli ülkeleri Sputnik'in hazırladığı galeride.