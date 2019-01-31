Malezya’nın yeni Kralı Sultan Abdullah tahta çıktı

Sultan 5. Muhammed'in tahttan çekilmesinin ardından Malezya'nın 9 eyalet kralı kendi aralarında yaptıkları seçimle Pahang Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah'ı Malezya Kralı seçmişti.
Sultan 5. Muhammed'in tahttan çekilmesinin ardından krallığa seçilen Pahang Eyaleti Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah, yemin ederek resmen Malezya tahtına geçti.
Sultan 5. Muhammed'in tahttan çekilmesinin ardından Malezya'nın 9 eyalet kralı kendi aralarında yaptıkları seçimle Pahang Kralı Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah'ı Malezya Kralı seçmişti.
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