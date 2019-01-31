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12:51 31 Ocak 2019
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    'Mavi Balina' timi kuruldu

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    • 'Mavi Balina' timi
    • 'Mavi Balina' timi
    • 'Mavi Balina' timi
    • 'Mavi Balina' timi
    • 'Mavi Balina' timi
    • 'Mavi Balina' timi
    İHA
    Polis, çocuklara ve ailelere, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adanalı çocuğun bilgisayarında ve defterlerinde yapılan araştırmalarda, 'Mavi Balina'nın işaretlerine rastlandığını bu nedenle başka canların gitmemesi için oyundan uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

    Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü oluşturduğu timle ev ev, sokak sokak, park park gezerek aileleri ve çocukları oyunun zararlarını anlatıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Adana'da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın Mavi Balina oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    polis, olay yeri inceleme, saldırı vs.
    © AA /
    13 yaşındaki Emine'nin intiharında Mavi Balina şüphesi: Defterinde ölmeden önce yapılacak 25 maddelik liste bulundu
    Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak 'Mavi Balina' oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi.

    Bunun üzerine Mavi Balina timi oluşturdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik Mavi Balina timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı.

    Bilgisayar
    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File
    Ailelerin Mavi Balina'dan sonra yeni korkusu: Mariam
    Polis gördüğü her çocuğa ve velisine çocukların karşılaşabileceği siber tehlikelerin boyutlarına dikkat çekti, ailelerden çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

    Ekipler, çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istediğini, ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticilerinin, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engellediğini, korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina'nın, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istediğini anlattı.

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    Etiketler:
    Bilgisayar oyunu, bilgisayar oyunu, siber, polis, Mavi Balina, Zafer Aktaş, Emine Karadağ, Adana
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