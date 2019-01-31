Son nefesin efsaneleşen hikayesi: Ah Tamara

Van’da en büyük ada olma özelliğine sahip olan Akdamar Adası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Üstündeki tarihi kilise ile dikkat çeken Akdamar, barındırdığı efsanesiyle adından söz ettiriyor. İşte Akdamar’daki ‘Ah Tamara’ çığlığının hüzünlü hikayesi.