Son nefesin efsaneleşen hikayesi: Ah Tamara

Van’da en büyük ada olma özelliğine sahip olan Akdamar Adası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Üstündeki tarihi kilise ile dikkat çeken Akdamar, barındırdığı efsanesiyle adından söz ettiriyor. İşte Akdamar’daki ‘Ah Tamara’ çığlığının hüzünlü hikayesi.
Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Adana Emniyet Müdürlüğü oluşturduğu timle ev ev, sokak sokak, park park gezerek ailelere ve çocuklara oyunun zararlarını anlatmaya başladı.
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