Hava kirliliği sorunuyla karşı karşıya olan Bişkek’te yakın gelecekte görülmesi muhtemel kareler

2015 yılında Bişkek'teki 100 kişiden 16'sında solunum yolu hastalıkları görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu soruna daha fazla göz yumulmaması gerektiği görüşünde birleşiyor. Kırgız fotoğrafçı Tabyldy Kadyrbekov'un Bişkek'in yaşadığı hava kirliliği sorununa dikkat çekmek için imza attığı fotoğraf projesinde bu soruna çözümün getirilmemesi halinde kenti bekleyen korkutucu geleceği gözler önünde serdi. Sputnik, Kadyrbekov’un fotğraflarını bir galeride topladı.
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