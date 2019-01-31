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21:56 31 Ocak 2019
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    Hava kirliliği sorunuyla karşı karşıya olan Bişkek’te yakın gelecekte görülmesi muhtemel kareler

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    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    • Bişkek'te hava kirliliği sorunu
    © Sputnik / Emil Sadyrov
    Çevre dostu aktivistler tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in çeşitli bölgelerine yerleştirilen modern vericiler, kentteki havanın Pekin'in havasından iki kat daha kirli olduğunu gösteriyor.

    Uzmanlar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği seviyesinin kritik bir durumda olduğu uyarısında bulundu. Çevre dostu aktivistler tarafından Bişkek'in çeşitli bölgelerine yerleştirilen modern vericiler, kentteki havanın Pekin'in havasından iki kat daha kirli olduğunu gösterdi.

    2015 yılında Bişkek'teki 100 kişiden 16'sında solunum yolu hastalıkları görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, bu soruna daha fazla göz yumulmaması gerektiği görüşünde birleşiyor. Kırgız fotoğrafçı Tabyldy Kadyrbekov'un Bişkek'in yaşadığı hava kirliliği sorununa dikkat çekmek için imza attığı fotoğraf projesinde bu soruna çözümün getirilmemesi halinde kenti bekleyen korkutucu geleceği gözler önünde serdi. Sputnik, Kadyrbekov’un fotğraflarını bir galeride topladı.

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    Etiketler:
    ekoloji, hava kirliliği, Bişkek, Kırgızistan
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