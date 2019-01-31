Rusya Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler

18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Ressamlar Merkezi Evi’nde düzenlenen İlkel Rusya Doğa Festivali, Rusya’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ve belgesel filmlerle hem Rusya, hem de diğer ülkelerden doğa severleri buluşturuyor.
Bu yıl altıncı kez yapılan festivalin temaları arasında çevrenin korunması, fotoğraf, bilim, hayvanlar, seyahat, etnografya, çizgi filimleri ve bilimsel yer alıyor. İlkel Rusya Festivali’nde sergilenen en güzel karelerden bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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