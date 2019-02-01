Marketlerde 'uygunsuz gıda' kontrolü

Uzmanlar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği seviyesinin kritik bir durumda olduğu uyarısında bulundu. Çevre dostu aktivistler tarafından Bişkek'in çeşitli bölgelerine yerleştirilen modern vericiler, kentteki havanın Pekin'in havasından iki kat daha kirli olduğunu gösterdi.