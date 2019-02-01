Marketlerde 'uygunsuz gıda' kontrolü

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol ekipleri, Ankara'daki marketlerde incelemelerde bulundu. Gıdalardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.
18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Ressamlar Merkezi Evi’nde düzenlenen İlkel Rusya Doğa Festivali, Rusya’nın doğal güzelliklerini yansıtan fotoğraflar ve belgesel filmlerle hem Rusya, hem de diğer ülkelerden doğa severleri buluşturuyor.
Uzmanlar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği seviyesinin kritik bir durumda olduğu uyarısında bulundu. Çevre dostu aktivistler tarafından Bişkek'in çeşitli bölgelerine yerleştirilen modern vericiler, kentteki havanın Pekin'in havasından iki kat daha kirli olduğunu gösterdi.
Minsk’teki 2019 Avrupa Şampiyonası’nda partneri İvan Bukin ile birlikte gümüş madalyanın sahibi olan Rus artistik patinajcı Aleksandra Stepanova, izleyenleri büyüledi.
Van’da en büyük ada olma özelliğine sahip olan Akdamar Adası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Üstündeki tarihi kilise ile dikkat çeken Akdamar, barındırdığı efsanesiyle adından söz ettiriyor. İşte Akdamar’daki ‘Ah Tamara’ çığlığının hüzünlü hikayesi.
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