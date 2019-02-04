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    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

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    • Nayip Bukele
    • Nayip Bukele
    • Nayip Bukele
    • Nayip Bukele'nin destekçileri
    • Nayip Bukele
    • Nayip Bukele
    © AFP 2018 / Luis ACOSTA
    Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanlığı seçimini Filistin kökenli aday Nayip Bukele kazandı.

    Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele oyların yüzde 54'ünü aldı.

    6.5 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede olumsuz yaşam koşullarından kaçan yüz binlerce kişi, diğer Orta Amerika ülkelerinden vatandaşların da katıldığı bir göçmen konvoyu oluşturarak ABD sınırına hareket etmişti.

    NAYİP BUKELE KİMDİR?

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve El Salvador Dışişleri Bakanı Carlos Castaneda
    © REUTERS / Jason Lee
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    Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele kökleri Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin topraklarından Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

    Babası tanınmış bir Müslüman iş adamı ve yerel imam olan Bukele 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Genç yaşta iş hayatına atılan Bukele, otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi, dünyaca ünlü markaların yerel dağıtımcılığını yaptı. 2012'de San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinin belediye başkanı seçilen Bukele, 2015'te başkent Sal Salvador'un belediye başkanı oldu.

    Her iki seçimde de iktidardaki sol eğilimli Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi adına yarışan Bukele, 2019 seçimleri öncesinde partisinden ayrılmıştı.

    Bukele, seçim kampanyasında yolsuzluğu önleme, çete şiddetine son verme ve daha fazla istihdam vaatleriyle ön plana çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Osmanlı İmparatorluğu, Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı, Farabundo Marti Ulusal Özgürlük Cephesi, Josue Alvarado, Hugo Martinez, Carlos Callejas, Niyap Bukele, Nuevo Cuscatlan, Filistin, San Salvador, ABD, El Salvador, Orta Amerika
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