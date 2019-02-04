Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü ABD’den kareler, Sputnik’in galerisinde.
ABD'de neredeyse 1 haftadır son 25 yılın en soğuk günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor. Ülkenin farklı eyaletlerinde sıfırın altında 40'a kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'yi buldu.
Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü ABD’den kareler, Sputnik’in galerisinde.
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele oyların yüzde 54'ünü aldı.
İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibi Antarktika'nın King George Adası'na vardı.
Dünyanın dört bir yanından sualtı fotoğrafçıları, bu yıl 7. kez düzenlenen Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması için masmavi denizleri ve gizemlerini keşfe çıktı. Yarışmaya 16 kategoride katılan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bu yılı şimdiye kadarki en rekabetçi yıl haline getirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol ekipleri, Ankara'daki marketlerde incelemelerde bulundu. Gıdalardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.
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