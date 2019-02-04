Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’den görüntüler

Dünyanın dört bir yanından sualtı fotoğrafçıları, bu yıl 7. kez düzenlenen Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması için masmavi denizleri ve gizemlerini keşfe çıktı. Yarışmaya 16 kategoride katılan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bu yılı şimdiye kadarki en rekabetçi yıl haline getirdi.