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    Çin Domuz Yılı'na girdi

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    • Çin Domuz Yılı'na girdi
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    • Çin - Domuz Yılı
    © AFP 2018 / Philip FONG
    Bu yeni yılın girişiyle de resmi olarak bir hafta, bu sürenin öncesi ve sonrasından yapılan uzatma tatil günleriyle de 40 günü bulan Bahar Bayramı tatili Çin'de en önemli bayram olarak görülüyor.

    Çin'in Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle tapınaklara akın eden halk, yılın iyi geçmesi dileğinde bulundu.

    Çin'in geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle halk tapınaklara akın etti.

    Çin Köpek Yılı'na giriyor
    © AA / Fuat Kabakçı
    Çin, Köpek Yılı'na giriyor
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    Çin, 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdi. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede halk Çin Yeni Yılı'nın ilk gününde tapınaklara ve yeni yıl için hazırlanan parklara yöneldi.

    Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede her yeni yıl, ‘geleneksel 12 hayvanlı takvim'e göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar ‘ay takvimi'ne göre belirleniyor. Bu nedenle her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

    Çin Yeni Yılı ile Bahar Bayramı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

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    Etiketler:
    miladi takvimi, takvim, Köpek Yılı, Domuz Yılı, Bahar Bayramı, Tayland, Malezya, Japonya, Endonezya, Çin
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