Çin Domuz Yılı'na girdi

Çin'in geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle halk tapınaklara akın etti.

© AA / Fuat Kabakçı Çin, Köpek Yılı'na giriyor 6

Çin, 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girdi. Yılbaşı ve bayramların ay takvimine göre belirlendiği ülkede halk Çin Yeni Yılı'nın ilk gününde tapınaklara ve yeni yıl için hazırlanan parklara yöneldi.

Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede her yeni yıl, ‘geleneksel 12 hayvanlı takvim'e göre isim alırken, aynı güne rastlayan Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve geleneksel bayramlar ‘ay takvimi'ne göre belirleniyor. Bu nedenle her Çin Yeni Yılı farklı tarihlere denk geliyor.

Çin Yeni Yılı ile Bahar Bayramı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.