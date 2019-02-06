Baykal Gölü'nden kış manzaraları

Buz tutan Baykal Gölü’nden etkileyici görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Doğu Sibirya’nın güneyinde yer alan Baykal Gölü, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su rezervi olarak kabul ediliyor. Yılın her mevsiminde farklı güzelliğe sahip Baykal kışın da göz alıcı manzaralarıyla büyülüyor.
Buz tutan Baykal Gölü’nden etkileyici görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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