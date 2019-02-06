Kayıt
15:36 06 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Baykal Gölü'nden kış manzaraları

    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    • Baykal gölü
    © Sputnik / Vladimir Smirnov
    Nedef kesen doğal güzelliğiyle bilinen Baykal Gölü'nün yıldızlı semaları.

    Doğu Sibirya’nın güneyinde yer alan Baykal Gölü, dünyanın en derin ve en büyük tatlı su rezervi olarak kabul ediliyor. Yılın her mevsiminde farklı güzelliğe sahip Baykal kışın da göz alıcı manzaralarıyla büyülüyor.

    Buz tutan Baykal Gölü’nden etkileyici  görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

    İlgili konular:

    Putin'in de buz hokeyi oynadığı piste THY, imza attı
    2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri kısa listesi açıklandı
    Çernobil'in terk edilmiş bölgesinde yaşayan vahşi hayvan görüntüleri
    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Papa Francis, BAE'de düzenlenen ilk ayini yönetti
    Etiketler:
    Baykal gölü, Rusya Federasyonu, Sibirya, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • THY, Spartak Moskova'nın ana sponsoru oldu
      Son güncelleme: 11:12 06.02.2019
      11:12 06.02.2019

      Putin'in de buz hokeyi oynadığı piste THY, imza attı

      THY, dün akşam Spartak Moskova - Soçi karşılaşmasının oynandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de zaman zaman Night Hockey League turnuvasında forma giyerek çıktığı buz pistine logosunu kazıttırdı.

      8
    • 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Kısa Listesine kalanlar
      Son güncelleme: 22:18 05.02.2019
      22:18 05.02.2019

      2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri kısa listesi açıklandı

      Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kısa listesi belli oldu.

      11
    • Çernobil'de yaşayan hayvanlar
      Son güncelleme: 21:44 05.02.2019
      21:44 05.02.2019

      Çernobil'in terk edilmiş bölgesinde yaşayan vahşi hayvan görüntüleri

      1986’da Çernobil Nükleer Santrali'ndeki kazada zarar gören ve tahliye edilen 4200 kilometrekarelik alanda yapılan son araştırmalar, felaketten 30 yıl sonra hayvan sayısında artış gözlendiğini gösteriyor.

      9
    • Çin Domuz Yılı'na girdi
      Son güncelleme: 10:10 05.02.2019
      10:10 05.02.2019

      Çin Domuz Yılı'na girdi

      Çin'in Köpek Yılı'nı geride bırakarak, Domuz Yılı'na girmesiyle tapınaklara akın eden halk, yılın iyi geçmesi dileğinde bulundu.

      9

    Multimedya

    Baykal gölü
    Baykal Gölü'nden kış manzaraları
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet