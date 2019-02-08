New York Pet Moda Haftası’ndan renkli kareler

Defileler ve tasarım yarışmaları ile yoğun ilgi gören yıllık organizasyondan renkli görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
ABD'nin New York kentinde bu yıl 16. düzenlenen Pet Moda Haftası ilginç görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında yapılan köpek moda defilesine katılan ve birer süpermodel gibi süslenen köpekler boy gösterdi.
Defileler ve tasarım yarışmaları ile yoğun ilgi gören yıllık organizasyondan renkli görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
İstanbul'da 'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı.
AIDS araştırmaları için destek toplamayı ve bu hastalığı engellemeyi amaçlayan amFAR'ın geleneksel gala gecelerinden 21'incisi, ABD’nin New York kentinde yapıldı.
Irak'ta bir camide kılınan sabah namazı sonrası cemaat haftada iki gün antrenör eşliğinde hafif egzersiz yapıyor. Yoğun ilgili gören uygulama sayesinde camide kılınan sabah namazında artış olduğu belirtildi.
Tahran’da 30 Ocak’ta İslam Devrimi’nin 40. yıldönümü vesilesiyle “40 Yıllık Güç” adlı askeri teçhizat sergisi açıldı.
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