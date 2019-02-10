Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçak otoyoldan geçti

Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçak otoyoldan geçti.
Uruguay’ın başkenti Montevideo’da düzenlenen karnaval, 40 günlük süresiyle dünyanın en uzun karnavalı olarak biliniyor.
ABD'nin New York kentinde bu yıl 16. düzenlenen Pet Moda Haftası ilginç görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında yapılan köpek moda defilesine katılan ve birer süpermodel gibi süslenen köpekler boy gösterdi.
İstanbul'da 'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi'nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı.
AIDS araştırmaları için destek toplamayı ve bu hastalığı engellemeyi amaçlayan amFAR'ın geleneksel gala gecelerinden 21'incisi, ABD’nin New York kentinde yapıldı.
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