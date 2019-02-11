61. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Erzurum'da Rus ve Türk dağcılar, 103 yıl önce, 1'inci Dünya Savaşı sırasında atalarının savaştığı Pasinler ilçesi sınırlarındaki Kargapazar Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Türk ve Rus dağcılar zirvede birbirlerine imzaladıkları Türk ve Rus bayraklarını günün anısına hediye etti.