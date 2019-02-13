Dünyada fotoğraf çekilecek en güzel 10 yer

Sputnik tarihi mekanları, doğa güzellikleri ve kültürel anıtlarıyla farklı ülkelerden binlerce turistin ilgisini çeken ve fotoğraf severlere mükemmel fırsatlar sunan yerlerden bir seçki hazırladı.
Sosyal ağlarda her gün dünyanın dört bir yanından etkileyici fotoğraflar paylaşılıyor.
Sputnik tarihi mekanları, doğa güzellikleri ve kültürel anıtlarıyla farklı ülkelerden binlerce turistin ilgisini çeken ve fotoğraf severlere mükemmel fırsatlar sunan yerlerden bir seçki hazırladı.
Rus fotoğrafçıların imza attığı Terk Edilmişler: Kosmaj Project isimli fotoğraf projesi, Rusya ve dünyanın dört bir yanında terk edilmiş ama buna rağmen hala güzel kalmış yerlerin fotoğrafları içeriyor.
New York Moda Haftası kapsamında Chromat Moda Evi’nin 2019-20 Sonbahar/Kış defilesi düzenlendi. Yeni koleksiyondan plaj kreasyonlarının tanıtıldığı defileye farklı beden ve yaştan modeller katıldı.
Japonya'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki madalya umutlarından 18 yaşındaki yüzücü Rikako Ikee, lösemiye yakalandığını açıkladı.
Rusya’nın en büyük hayvanat bahçesi olan Moskova Hayvanat Bahçesi 155 yıl önce bugün ziyarete açıldı.
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