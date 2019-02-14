Cesur tasarımlarıyla New York Moda Haftası'na damga vuran LaQuan Smith defilesinden kareler

Göğüs dekolteli ve şeffaf kumaşlı tasarımlarıyla dikkat çeken etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en seçkin marka ve moda tasarımcılarının yeni koleksiyonlarını tanıttığı New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen tasarımcı LaQuan Smith’in defilesi, cesur tasarımlarla modaseverlerin beğenisine sunuldu. Birbirinden güzel modellerin katıldığı defile büyük ilgiyle izlendi.
Göğüs dekolteli ve şeffaf kumaşlı tasarımlarıyla dikkat çeken etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ''Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk'' dedi.
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, çalışmalarını ‘beyaz kıta’ya taşıdı. Antarktika, böylece Türk bilim insanlarının araştırmalarına laboratuvar oldu.
Rus fotoğrafçıların imza attığı Terk Edilmişler: Kosmaj Project isimli fotoğraf projesi, Rusya ve dünyanın dört bir yanında terk edilmiş ama buna rağmen hala güzel kalmış yerlerin fotoğrafları içeriyor.
Sosyal ağlarda her gün dünyanın dört bir yanından etkileyici fotoğraflar paylaşılıyor.
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