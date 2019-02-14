Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminat ile döner dağıttı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 25 bin TL tazminat aldı. Aldığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtan Özhaseki, çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte bir konuşma yaparak, ''Hak, adalet önünde sonunda yerini buluyor. Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalmıyor. Adalet yerini buluyor ama kötülerin kötülüklerini ispatladığımız bir bir ortaya çıkmış oldu'' ifadelerini kullandı.