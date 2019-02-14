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17:58 14 Şubat 2019
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    Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminat ile döner dağıttı

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    • Mehmet Özhaseki
    • Mehmet Özhaseki
    • Mehmet Özhaseki
    • Döner
    • Mehmet Özhaseki
    • Mehmet Özhaseki
    İHA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı bir konuşmaya değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ''Savcılık kararıyla da söylemiş olduğu yalanların hepsini ispatlamış olduk'' dedi.

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 25 bin TL tazminat aldı. Aldığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtan Özhaseki, çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte bir konuşma yaparak, ''Hak, adalet önünde sonunda yerini buluyor. Kötülük yapanların yaptıkları kötülük yanına kalmıyor. Adalet yerini buluyor ama kötülerin kötülüklerini ispatladığımız bir bir ortaya çıkmış oldu'' ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    tazminat, döner, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Özhaseki, Ankara
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