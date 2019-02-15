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    SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü

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    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    • SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü
    © Sputnik / Andrey Solomonov
    Sovyet askerleri, 30 yıl önce 15 Şubat 1989'da Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı.

    Sovyet askerleri, 30 yıl önce 15 Şubat 1989'da Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı.

    27 Nisan 1978'de gerçekleşen Serv Devrimi'nin ardından Afganistan Demokrat Cumhuriyeti'nin (ADC) kurulması üzerine ülkede iç savaş başladı. SSCB, ADC yönetiminin daveti üzerine bu ülkeye asker gönderdi ve Afganistan'da çeşitli dönemlerde Kızıl Ordu'nun 620 bin askeri görev aldı.  

    Nisan 1988'de SSCB, ABD ve Pakistan arasında, Afganistan'daki durumun siyasi çözümü için Cenevre Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Sovyetler, Afganistan'daki askerlerini geri çekecek, ABD ve Pakistan ise Afgan mücahitleri desteklemeye son verecekti.

    SSCB, anlaşma kapsamında 9 ay içinde askerlerini Afganistan'dan tamamen çekeceğini duyurdu. 15 Mayıs 1988'de başlayan geri çekilme süreci, 15 Şubat 1989'de sona erdi. 

    Sovyet askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecine dair arşiv kareleri, Sputnik’in galerisinde. 

    Etiketler:
    SSCB, Afganistan, ABD
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