Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler

Bu yıl 38'ncisi düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en büyük çok uluslu askeri tatbikatı Cobra Gold 2019 ilginç görüntülere sahne oldu.

1982 yılından beri yapılan Cobra Gold askeri tatbikatına ABD ve Tayland ile beraber Singapur, Japonya, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Güney Kore'den de pek çok asker katıldı. Yaklaşık 4500 ABD askerinin bulunduğu tatbikat kapsamında askerler kısıtlı yiyecek ve içecek imkanlarıyla hayatta kalmayı öğreniyor. Askerlerin kobra kanı içip canlı akrep ile böcekler yiyerek cesaretlerini gösterdikleri tatbikattan şaşkına çeviren görüntüler, Sputnik’in galerisinde.