Dünyanın en büyük Şirinler buluşması rekor kırdı

Almanya’nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Bu yıl 38'ncisi düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en büyük çok uluslu askeri tatbikatı Cobra Gold 2019 ilginç görüntülere sahne oldu.
Sovyet askerleri, 30 yıl önce 15 Şubat 1989'da Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı.
Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde 22 yaşındaki Mutlu Akın tarafından görüntülendi.
2018 Yılının Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2018) kazananları belli oldu.
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