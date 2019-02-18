Dünyanın en güzel 10 adası

Güzellikleriyle büyüleyen ve yeryüzündeki cennet olarak bilinen 10 ada, Sputnik’in seçkisinde.
Tatil, seyahat ve yaşam tarzı portalı 10BestLook, dünyanın en güzel adalarını belirledi. Listesi oluşturulurken site takipçilerinin en iyi otel, spa, havayolu şirketi gibi tatil ile ilgili bir çok kategoride değerlendirmeleri göz önüne alındı.
Güzellikleriyle büyüleyen ve yeryüzündeki cennet olarak bilinen 10 ada, Sputnik’in seçkisinde.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı dün açılış gösterisiyle başladı. Ortadoğu'nun en büyük silah ve askeri araç fuarı olan IDEX,1993 yılından beri iki yılda bir Abu Dabi’de düzenleniyor.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce güzel katıldı.
Almanya’nın Lauchringen kentinde bir araya gelen Şirinler kostümlü katılımcılar, dünyanın en büyük Şirinler buluşması olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Bu yıl 38'ncisi düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en büyük çok uluslu askeri tatbikatı Cobra Gold 2019 ilginç görüntülere sahne oldu.
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