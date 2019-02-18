Dünyanın en güzel 10 adası

Ege denizinin tepelerinde harika bir görüntü oluşturan mavi kubbeli beyaz evleriyle bilinen Santorini Adası, kartpostal kadar güzel bir görünüme sahip görkemli Yunan adalarından en güzeli. Perissa Sahilinin siyah kumlarında dolaşmak yada en çok fotoğrafı çekilmiş yerlerden biri olan Oia köyünün tepesinden gün batımını izlemek, buraya gelen turistlerin en çok begendikleri aktivitelerden birkaçı.