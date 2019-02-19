2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri’ni kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Bu yıl 8.’si düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. 65 ülkeden 7 binden fazla çalışmanın katıldığı yarışmada ödüller 19 kategoride verildi.
Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri’ni kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı Aurus limuzininin tanıtımı yapıldı.
Tatil, seyahat ve yaşam tarzı portalı 10BestLook, dünyanın en güzel adalarını belirledi. Listesi oluşturulurken site takipçilerinin en iyi otel, spa, havayolu şirketi gibi tatil ile ilgili bir çok kategoride değerlendirmeleri göz önüne alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı dün açılış gösterisiyle başladı. Ortadoğu'nun en büyük silah ve askeri araç fuarı olan IDEX,1993 yılından beri iki yılda bir Abu Dabi’de düzenleniyor.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenen Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova’daki bir AVM’de geleneksel açık seçmeler gerçekleştirildi. Seçmelere ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce güzel katıldı.
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